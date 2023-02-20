В двух чтениях принят закон об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово

В Новосибирске приняли решение об отмене прямых выборов мэра. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В понедельник, 20 февраля, депутаты Заксобрания Новосибирской области в двух чтениях приняли закон об отмене прямых выборов мэра. После окончания сроков действующих глав Новосибирска и Кольцово за новых градоначальников не будут голосовать избиратели. Мэра назначит специальная комиссия на конкурсной основе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Закон принят в двух чтениях. Фото: Заксобрание НСО.

Во втором чтении «за» проголосовали 49 депутатов, «против» выступили 12, один человек воздержался. Напомним, в первом чтении за отмену прямых выборов проголосовали 50 человек.

Срок полномочий Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска заканчивается в 2024 году. После этого закон вступит в силу. Также горсовету Новосибирска нужно будет внести изменения в местное законодательство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber