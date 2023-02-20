Депутаты Заксобрания приняли закон об изменении порядка выборов мэров Новосибирска и Кольцово в первом чтении

Законопроект в первом чтении поддержало большинство депутатов. Фото: Заксобрание НСО

На проходящей сегодня сессии большинством голосов поддержали законопроект, предусматривающий избрание мэров Новосибирска и Кольцова муниципальными депутатами по итогам конкурса, в первом чтении. Принятый порядок избрания будет применяться только после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований. Сегодня он действует во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, за исключением города Новосибирска и наукограда Кольцово.

- Избрание главы местного самоуправления представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в качестве приоритетного способа формирования данного института публичной власти на уровне городского округа, убедительно демонстрируют результаты анализа законодательства других субъектов Российской Федерации. Так, в 13 из 14 городских округов, численность населения которых превышает 1 млн. человек, главы муниципалитетов избираются представительным органом по результатам конкурса, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и только в Новосибирске - на муниципальных выборах. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении наукоградов: 12 из 13 глав наукоградов, за исключением главы Кольцово Новосибирской области, избираются представительным органом - отметил председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Игорь Умербаев.

Второе чтение законопроекта состоится сегодня же. Но, учитывая настрой депутатов, причин сомневаться в том, что закон будет утвержден окончательно, нет.