Главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов может покинуть свой пост. Фото: ХК "Сибирь"

Главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов может покинуть свой пост. Эта информация появилась в спортивном издании «Чемпионат». Однако официального подтверждения или опровержения клуб пока что не дает.

— Я могу откровенно сказать, что результат сезона меня не устраивает. Мы рассчитывали на большее. Говорить о том, что регулярный чемпионат удачный, я бы тоже не стал. Получилось два сезона с абсолютно одинаковым результатом, а задача была сделать шаг вперёд. Решение по главному тренеру принимается на попечительском совете. Его дата пока не определена. Консультации идут по этой теме, процесс не останавливается. Но утверждено решение может быть только на заседании попечительского совета, — отметил на пресс-конференции 13 марта гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

Напомним, в сезоне 2022/2023 «Сибирь» не смогла преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ, уступив «Авангарду».

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