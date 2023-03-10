ХК «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» и вылетела из плей-офф

Хоккейная «Сибирь» проиграла «Авангарду» и вылетела из плей-офф. Фото: vk.com/hcsibir1962

Хоккейная «Сибирь» проиграла «Авангарду» и вылетела из плей-офф. Матч, прошедший 10 марта на площадке омских хоккеистов, закончился со счетом 4:3.

В первом периоде обе команды не забили ни одной шайбы, во втором было по голу от каждой стороны, а в третьем и «Сибирь», и «Авангард» забили по две шайбы. Поскольку основное время игры не смогло определить победителя, игра перешла в орвертайм, где омские спортсмены своим голом выиграли новосибирских.

Так, новосибирская команда не попадает в следующий этап плей-офф и завершает сезон. А «Авангард» в следующем этапе встретится с победителем пары «Адмирал» — «Салават Юлаев».

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