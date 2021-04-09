Стало известно, кто будет новым главным тренером ХК «Сибирь»

С новым тренером встретился губернатор НСО Андрей Травников. Фото: пресс-служба областного правительства.

В пятницу, 9 апреля, стало известно о назначении нового главного тренера ХК «Сибирь». Должность получил 58-летний Андрей Мартемьянов. Его утвердили на место Николая Заварухина, с которым ранее не продлили контракт. Об этом сообщили в пресс-службе Хоккейного клуба.

— Попечительский совет ХК «Сибирь» утвердил Андрея Мартемьянова на должность главного тренера команды. Соглашение с 58-летним специалистом подписано по системе 1+1, — говорится в официальном сообщении.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, 9 апреля новый тренер встретился с губернатором региона Андреем Травниковым. Они обсудили основные этапы подготовки к предстоящему сезону 2021-2022 годов в КХЛ, а также перспективы новосибирского клуба. Как отметил губернатор, новому тренеру предстоит вернуть команде успешные результаты и вывести «Сибирь» в плей-офф с максимально высокого места в турнирной таблице.

Известно, что Мартемьянов родился 30 марта 1963 года в Екатеринбурге. Он выступал защитником за «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», немецкие «Кельнер Хайе» и «Ратинген». Карьеру тренера начал в 2000 году. С 2013 по 2020 возглавлял команды «Сокол» (2013-2015), «Южный Урал» (2015), «Амур» (2016-2018), «Автомобилист» (2018-2020). Примечательно, что Мартемьянов всегда выводил команды в плей-офф, когда был главным тренером в КХЛ.

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