Николай Заварухин уходит с поста главного тренера ХК «Сибирь»: ему не продлили контракт

Николай Заварухин уходит с поста главного тренера ХК "Сибири": ему не продлили контракт. Фото: пресс-центр ХК "Сибирь".

Стало известно об уходе Николая Заварухина с поста главного тренера «Сибири». Контракт с ним истекает 30 апреля: продлевать его не собираются. Об этом сообщили в пресс-службе хокейного клуба.

— Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе, — говорится в официальном сообщении.

Свою спортивную карьеру Заварухин завершил в 2009 году в составе магнитогорского «Металлугра». В 2013 году возглавил новосибирский клуб «Сибирские снайперы». Именно под его началом команде удалось завоевать единственные в своей истории бронзовые медали чемпионата России и дойти в сезоне 2015/16 до полуфинала Кубка Харламова. На пост главного тренера «Сибири» Заварухин пришел в апреле 2019. В 2020 году новосибирский клуб впервые за четыре года вышел в плей-офф КХЛ. Однако в сезоне 2020/2021 игроки не показали успешных результатов.

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