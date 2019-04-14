2019-04-14T08:09:01+03:00
Спорт

Свой человек: Николай Заварухин станет новым главным тренером хоккейной «Сибири»

В новосибирской «Сибири» грядёт перестановка на тренерском мостике
Денис ТАБАКОВ
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Николай Заварухин сменит Александра Андриевского на посту главного тренера «Сибири». Фото: vk.com/hc_snipersНиколай Заварухин сменит Александра Андриевского на посту главного тренера «Сибири». Фото: vk.com/hc_snipers
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С начала весны шли разговоры, что основным претендентом на пост главного тренера новосибирского клуба является Дмитрий Квартальнов. Но, сегодня появилась информация о ближайшем назначении Николая Заварухина.

«Стоит сразу оговориться, что официальной информации о том, что Николай Заварухин назначен главным тренером «Сибири», пока нет. Но именно Заварухин был главным кандидатом на этот пост все последние дни. В том, что Александр Андриевский покинул «Сибирь», нет никакого сюрприза. Очевидно, что попечительский совет остался не вполне доволен его работой, поскольку команда не выполнила главную задачу - попадание в плей-офф, хотя имела для этого неплохие шансы. Репутация Андриевского у болельщиков также была неоднозначной.

Что касается Заварухина, то он человек для «Сибири» не чужой. Именно под его руководством наша молодёжная команда «Сибирские снайперы» завоевала единственные в своей истории бронзовые медали чемпионата России, когда в сезоне-2015/16 дошла до полуфинала Кубка Харламова, где уступила ярославскому «Локо». Известно, что генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский предпочитает российских тренеров иностранным, поэтому появление на тренерском мостике Николая Заварухина вполне вписывается в стратегию развития «Сибири».— прокомментировал ситуацию хоккейный обозреватель портала «Чемпионат» Максим Замятин.

Отмети, что последние три сезона 44-летний специалист провёл в тренерском штабе «Автомобилиста». На официальном сайте ХК «Сибирь» пока нет информации о новом назначении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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