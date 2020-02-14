«Надолго ли они там»: ХК «Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
Хорошая новость для фанатов ХК «Сибирь». Команда из Новосибирска гарантировала себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Клуб впервые за четыре года вышел плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом игроки команды сообщили в своем официальном аккаунте в Инстаграме.
Но не все болельщики рады. Новосибирцы сомневаются, что «Сибирь» там надолго задержится, ведь две последние игры фанатов разочаровали.
В четверг, 13 февраля, со счетом 2:3 сибиряки проиграли сочинцам. Матч прошел в Новосибирске. Интересно, что сначала сибиряки вели 2:0, но ближе к концу матча умудрились упустить победу.
Напомним, до этого «Сибирь» всухую проиграла китайскому «Куньлунь Ред Стар» со счетом 0:3.
— С такой игрой в плей-офф делать нечего! Никакого постоянства, то играем в результативный хоккей, то непонятно что делаем на льду.
— Интересно, как долго мы там будем?
-Надеюсь в плей-офф таких ужасных игр, как две последние не увидим.
Но большинство болельщиков порадовались за любимую команду и пожелали игрокам удачи на льду.
ИСТОЧНИК KP.RU