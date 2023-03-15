Директор «МЕТРО МиР» Мысик обжаловал штраф в 5,9 миллиона за срыв сроков строительства дороги к ЛДС

Мысик намерен обжаловать штраф в 5,9 миллиона рублей. Фото: Управление судебного департамента в НСО

В Кировском районном суде Новосибирска обжалуют административное наказание директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его оштрафовали на 5,9 миллиона за срыв сроков при строительстве дороги к новому ЛДС. 14 марта в суд поступила апелляция.

— В жалобе ставится вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — пояснили в суде.

Компания Мысика должна была проложить дорогу к новому ЛДС от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Дорогу построили, но с серьезными нарушениями, Мысика задержали и возбудили уголовное дело. Теперь дорогу придется демонтировать и строить новую. Обойдется бюджету это в 300 миллионов рублей.

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