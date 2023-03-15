В Новосибирске будут судить главу Центрального округа Канунникова за демонтаж стелы героям ВОВ

В Новосибирске будут судить за снос стелы главу Центрального округа Сергея Канунникова. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В среду, 15 марта, в суд поступило уголовное дело с обвинением главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова в незаконном сносе стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Чиновника обвинили по статье о халатности. Ему может грозить штраф, обязательные работы либо арест на срок до 3 месяцев.

Напомним, летом 2022 года стела исчезла со своего законного места возле станции метро «Заельцовская». В мэрии объясняли ее снос тем, что мемориал разрисовывают вандалы, тем временем на месте памятника собираются возводить гостиницу. После вмешательства следователей и прокуратуры стелу вернули.

По данным следствия, Сергей Канунников в течение пяти лет так и не подал документы о признании права муниципальной собственности на бесхозный мемориал, который находился в неудовлетворительном состоянии, хотя должен был это сделать, согласно своим должностным обязанностям.

– Обвиняемый не обеспечил эксплуатацию памятника и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, – заметили в пресс-службе суда.

В итоге на стеле отвалились болты, на которых крепился памятный знак, и помялись листы обшивки. Кроме того, Канунникова обвиняют в том, что памятник не был популяризирован и использован по назначению – к нему не возлагали цветы и не проводили церемонии.

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