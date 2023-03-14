В Новосибирске объявили «желтый уровень опасности» из-за гололеда

В Новосибирске объяви «желтый уровень опасности» из-за гололеда. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Новосибирске объяви «желтый уровень опасности» из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Желтая отметка регионов на карте означает, что погода там может быть потенциально опасна.

Накануне глава областного минздрава Константин Хальзов отметил, что число обращений в больницы из-за травм, связанных с гололедом, в регионе увеличилось на 10%. За неделю в травмпункты после падения на льду обратились 400 сибиряков.

Губернатор НСО Андрей Травников поручил усилить работу по очистке дорог, однако пока еще победить обледеневшие улицы не удалось. Горожане жалуются, что некоторые тротуары напоминают один большой каток.

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