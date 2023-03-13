В Новосибирской области увеличилось число гололёдных травм

В Новосибирской области из-за температурных качелей резко выросло число гололёдных травм. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирской области в связи с гололёдом увеличилось количество травм и обращений в больницы региона. Об этом глава областного Минздрава Константин Хальзов рассказал в понедельник, 13 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Число обращений выросло на 10 %. Всего за неделю в травмпункты после падения на льду пришли 400 новосибирцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи.

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