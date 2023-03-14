«Невозможно пройти, везде каток»: дороги и тротуары в Новосибирске покрылись льдом

Жители Новосибирска жалуются на гололед, сковавший улицы и тротуары города Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Жители Новосибирска жалуются на гололед, сковавший улицы и тротуары города. Уже несколько человек обратились в редакцию КП-Новосибирск с просьбой осветить проблему.

− Невозможно пройти по центру, не говоря уже о дворах и дальних районах. Везде каток! Сегодня это очень актуально... Кто отвечает за это? – задалась вопросом читательница по имени Ирина.

Корреспондент КП-Новосибирск прошлась по микрорайону «Родники» в Калининском районе и несколько раз чуть не растянулась на льду. Ноги разъезжаются в разные стороны, поэтому приходится идти очень медленно.

Участков, посыпанных песком, практически нет. Единственное спасение – проталины, а также места, где остался снег.

В Западно-Сибирском гидрометцентре предупреждали о сильном гололеде.

− Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами сильная гололедица, − говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

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