«Невозможно пройти, везде каток»: дороги и тротуары в Новосибирске покрылись льдом

Жители Новосибирска жалуются на гололед, сковавший улицы и тротуары города
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Жители Новосибирска жалуются на гололед, сковавший улицы и тротуары города. Уже несколько человек обратились в редакцию КП-Новосибирск с просьбой осветить проблему.
− Невозможно пройти по центру, не говоря уже о дворах и дальних районах. Везде каток! Сегодня это очень актуально... Кто отвечает за это? – задалась вопросом читательница по имени Ирина.
Корреспондент КП-Новосибирск прошлась по микрорайону «Родники» в Калининском районе и несколько раз чуть не растянулась на льду. Ноги разъезжаются в разные стороны, поэтому приходится идти очень медленно.
Участков, посыпанных песком, практически нет. Единственное спасение – проталины, а также места, где остался снег.
В Западно-Сибирском гидрометцентре предупреждали о сильном гололеде.
− Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами сильная гололедица, − говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.
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