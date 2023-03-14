Выжил только 5-летний сын: в Новосибирской области простятся с семьей, погибшей в ДТП на Ордынской трассе

Под Новосибирском похоронят семью, погибшую в ДТП на Ордынской трассе. Фото: ГУ МВД НСО.

Во вторник, 14 марта, в Новосибирской области простятся с семьей, погибшей в аварии на трассе в Ордынской районе. В день аварии погибли 33-летний мужчина, его 3-летний сын. 30-летнюю жену и старшего ребенка, 5-летнего мальчика, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Накануне, 13 марта, молодая женщина умерла.

– Похоронят сегодня всех втроем, – плача, рассказали КП-Новосибирск родственники семьи.

5-летнего мальчика накануне прооперировали. Малыша ждет сложная и длительная реабилитация.

Напомним, произошло страшное ДТП 9 марта. В ГИБДД и региональной прокуратуре, виновником аварии объявили 33-летнего водителя «Хонды Цивик». Вместе с ним в машине ехали жена и двое детей. По данным правоохранителей, мужчина двигался на высокой скорости в снежную и пасмурную погоду. Якобы он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, а также рейсовым автобусом Kia.

Но родные семьи уверены, водитель «Хонды Цивик» не виноват. В доказательство они предоставили видео с места аварии. На кадрах видно, что за автобусом в роковой день ехали три машины − Toyota Land Cruiser и две легковушки. Примерно на 12 секунде «Тойота» пошла на обгон:

− «Крузак» пошел на обгон, не успел завершить маневр, ударил «Цивика» в правый бок (не успел уехать на обочину встречной полосы). А «Цивик» по инерции раскрутился, потому что он легче. После этого «Хонду» откинуло под автобус, − рассказали родственники КП-Новосибирск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скорая ехала слишком долго»: родственники 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе, раскрыли подробности трагедии

Родственники 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе, ищут свидетелей аварии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber