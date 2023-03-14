«Есть подвижка плит»: в мэрии Новосибирска торопятся снести взорвавшийся дом на Линейной

В Новосибирске ускорят работу по сносу взорвавшегося дома на Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить работу по сносу разрушенного взрывом дома на Линейной, 39, где погибли 15 человек. Для этого в муниципалитете запросили средства на проект сноса, а 15 марта состоится комиссия по резервному фонду, где будут обсуждать данный вопрос. Кроме того, снос здания необходимо согласовать со следователями.

– Наблюдаем, что есть подвижка плит объекта за период с момента взрыва. Со сносом будем торопиться. Это представляет опасность, так как впритык к объекту эксплуатируется двухэтажное административное здание – медицинский центр, – сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 марта, вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев.

Прокуратура вместе с собственниками учреждения обсудит возможность временного приостановления работы медцентра ради безопасности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить разработку документов для сноса здания, а также усилить охрану после неоднократных попыток посторонних лиц пробраться на место развалин. Жители 6 квартир дома еще не получили все свои вещи, сохранившиеся после взрыва.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber