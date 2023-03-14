«Есть подвижка плит»: в мэрии Новосибирска торопятся снести взорвавшийся дом на Линейной

В Новосибирске ускорят работу по сносу взорвавшегося дома на Линейной.
Фото: Никита МАНЬКО
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить работу по сносу разрушенного взрывом дома на Линейной, 39, где погибли 15 человек. Для этого в муниципалитете запросили средства на проект сноса, а 15 марта состоится комиссия по резервному фонду, где будут обсуждать данный вопрос. Кроме того, снос здания необходимо согласовать со следователями.
– Наблюдаем, что есть подвижка плит объекта за период с момента взрыва. Со сносом будем торопиться. Это представляет опасность, так как впритык к объекту эксплуатируется двухэтажное административное здание – медицинский центр, – сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 марта, вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев.
Прокуратура вместе с собственниками учреждения обсудит возможность временного приостановления работы медцентра ради безопасности.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить разработку документов для сноса здания, а также усилить охрану после неоднократных попыток посторонних лиц пробраться на место развалин. Жители 6 квартир дома еще не получили все свои вещи, сохранившиеся после взрыва.
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