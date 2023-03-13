Первая в этом году: в новосибирской реке Тула заметили ондатру

Животное принимало водные процедуры в местной речке Тула. Фото: стоп-кадр из видео Яны

В понедельник, 13 марта, жители Новосибирска встретили первую в этом году ондатру. Животное принимало водные процедуры в местной речке Тула.

Как рассказали в группе «Бугринский комитет» в социальной сети «ВКонтакте», ондатру заметили на территории микрорайона Бугринский. Ее сняла на видео местная жительница по имени Яна.

− Весной, с наступлением стабильных плюсовых температур и летом этих зверьков в речке становится, как голубей на площади, − отметили в публикации.

Также автор поста задался вопросом – как ондатры выживают в загрязненной речке. Дело в том, что жители ДКСТ «Энергетик» Сад № 2 пожаловались на подтопления своих участков. По их словам, это произошло из-за сброса сточных вод в реку Тула.

Виновником оказался собственник системы канализаций. Природоохранная прокуратура уже организовала проверку.

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