Прокуратура начала проверку после затопления дач из-за сброса отходов в реку Тулу в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку после слива канализационных отходов через дачные участки в реку. Фото: Минприроды НСО.

В Новосибирске природоохранная прокуратура организовала проверку после затопления дач в Кировском районе. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

– Природоохранным прокурором будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами контроля и местного самоуправления, – прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, жители ДКСТ «Энергетик» Сад № 2 пожаловались на подтопления из-за сброса сточных вод через участки в реку Тула. Виновником оказался собственник системы канализаций.

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