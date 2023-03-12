Новосибирцы подозревают, что в реку стекается канализация. Фото: t.me/mpr_nso

Новосибирцы пожаловались на сбросы в реку Тулу в Кировском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии.

- В январе в адрес министерства поступили обращения жителей ДКСТ «Энергетик» Сад №2 с просьбой выяснить причины подтопления их участков, - сообщает министерство.

Жильцы ближайших домов начали подозревать, что в реку стекаются отходы из канализации. Министерство отправило материалы выездных обследований и лабораторные образцы в природоохранную прокуратуру. Если они найдут нарушения, то будут принимать соответствующие меры.

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