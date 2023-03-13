В Новосибирске закрылся 1300-метровый каток на набережной

Каток закрылся 13 марта. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске 13 марта закрылся 1300-метровый каток на Михайловской набережной. Он стал не только самым большим в России по длине, но и самым посещаемым. В дирекции городских парков отметили, что за зимний сезон каток на Михайловской набережной посетило около 200 тысяч человек

— Это были самые классные 3 зимних месяца! Спасибо вам, что посещали каток и все это время были с нами! Теплой вам весны и долгих выходных. Каток завершил свою работу! — сообщили в дирекции.

Напомним, что длина катка в 1300 метров была выбрана неслучайно. В 2023 году Новосибирску исполнится 130 лет. В честь этого и выбрали длину в 1300 метров.

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