На Михайловской набережной в Новосибирске начали заливать самый длинный каток в России

В Новосибирске заливают самый длинный в России каток на набережной. Фото: Анна Терешкова.

В Новосибирске к Новому году начали заливать самый длинный каток в России. Сейчас его выравнивают катками, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

Длина ледяной площадки составит 1300 метров в честь 130-летия Новосибирска. Город будет праздновать юбилей в 2023 году.

Открытие состоится 24 декабря. Вход будет бесплатным, если принести с собой коньки.

Как уточнила вице-мэр, на катке будут проходить мастер-классы от известных фигуристов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, куда еще можно сходить в Новогодней столице России.

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