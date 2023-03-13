Бастрыкин взял на контроль дело о гибели на пожаре двоих детей в поселке под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели на пожаре двоих детей в поселке Пролетарский под Новосибирском. Его возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Произошла трагедия днем 11 марта.

– Следствие установило, что произошло возгорание квартиры в двухквартирном доме. Установлено, что при пожаре погибли восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра, – напомнили в Следственном комитете.

В СК устанавливают причины и обстоятельства, которые поспособствовали трагедии.

ГЛА СК РФ поручил доложить ему о ходе расследования.

Напомним, в момент трагедии дети, 3-летний мальчик и его сестра, 8-летняя девочка, были дома одни. Мама находилась на работе. Перед гибелью женщина созванивалась с малышами. Ничто не предвещало беды. Похоронят детей 13 марта.

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