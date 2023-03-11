«Перед гибелью сынок ей позвонил»: стало известно, где была мама детей, погибших на пожаре в поселке под Новосибирском

Соседи рассказали, где была мама детей, погибших на пожаре в поселке Пролетарский под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Маленькие брат с сестрой, погибшие на пожаре в поселке Пролетарский под Новосибирском, были дома одни. В СК сообщили, что 11 марта детей оставили без присмотра. КП-Новосибирск выяснила, где в момент трагедии находилась мама малышей.

– Маму детей я знаю очень хорошо и ее деток… тоже знала. Она из хорошей семьи. Ей 25 лет. Мы общались, она не злоупотребляла алкоголем! Чистоплотная. И всегда шла на поводу своих деток! Она им давала всё! Всё, что захотят! – поделилась знакомая мамы погибших детей, – Знаю, что за некоторое время до трагедии она звонила домой, трубку брал младшенький… Заказал, что надо ему принести, какие гостинцы… Она собрала в пакеты продукты, так как работала в магазине техничкой. И собиралась уже идти домой, как ей кто-то сообщил о пожаре. Она сорвалась и побежала!

По словам знакомой мамы малышей, дети для женщины были смыслом жизни. Она растила их в одиночку.

– Дети от разных парней. Это, получается, из-за её доверчивости и доброты! Начинала встречаться. А те, как только узнавали о беременности, бросали её! Она никогда не обращалась за помощью ни к кому! Постоянно только и слышали: «Я сама»! Её сынишка ходил в одну группу в сад с моей дочкой! Был непоседой. А дочка в школе училась. Наоборот, такая спокойная, тихая девочка… была, – с горечью добавила женщина.

Что стало причиной пожара, сельчане не знают. По их словам, ничего не предвещало беды.

– Не знаю, что могло произойти. Печь она протопила ещё утром рано! Я думаю, что это проводка! – предположила знакомая семьи.

Причину пожара установят эксперты. По факту трагедии назначены судебная и пожарно-техническая экспертизы. Они покажут, что стало источником возгорания. Для установления причины смерти детей проведут судебно-медицинскую экспертизу. По факту трагедии в СК возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

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