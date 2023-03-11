Соседи рассказали о семье, потерявшей двоих детей на пожаре в поселке под Новосибирском

Для установления причин смерти 8-летней девочки и 3-летнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.. Фото: прокуратура НСО.

В поселке Пролетарский в Ордынском районе Новосибирской области на пожаре в частном доме погибли двое детей. Как рассказали в СК и прокуратуре, в момент ЧП ребятишки были дома одни, без присмотра взрослых. В соцсетях стали корить родителей, приписывать им алкогольную зависимость. Но знакомые семьи опровергли эту информацию.

– Мама у детей хорошая, работящая. У нее не было никаких проблем с алкоголем. Девочка училась в первом классе. Мальчик ходил в детский сад. То, что пишут в соцсетях, что мать пила и оставляла детей одних, – совершенная ложь, – рассказали КП-Новосибирск соседи женщины, потерявшей детей.

Односельчане добавили, что в роковой день мама детей находилась на работе. А старшая девочка, судя по всему, приглядывала за братиком.

На месте трагедии работают следователи и МЧС. Они изымают предметы, образцы веществ для проведения экспертиз. Специалисты установят, по какой причине произошло возгорание, что стало источником.

Для установления причин смерти 8-летней девочки и 3-летнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту трагедии в СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взрослых дома не было»: в поселке Пролетарский под Новосибирском на пожаре погибли двое детей

В поселке Пролетарский под Новосибирском на пожаре погибли двое детей (подробнее)

«Их оставили без присмотра»: раскрыты подробности пожара в поселке под Новосибирском, на котором погибли двое детей

В СК раскрыли подробности пожара в поселке Пролетарский под Новосибирском, на котором погибли двое детей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер