«Взрослых дома не было»: в поселке Пролетарский под Новосибирском на пожаре погибли двое детей

В поселке Пролетарский под Новосибирском на пожаре погибли двое детей. Фото: прокуратура НСО.

В субботу, 11 марта, в поселке Пролетарский в Ордынском районе под Новосибирском загорелся частный дом. В огне погибли двое детей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Там проводят проверку трагедии.

– На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Ордынского района Евгений Вайдуров, – уточнили в ведомстве.

Известно, что в огне погибли девочка и мальчик, 2015 и 2019 года рождения.

В прокуратуре проверят, в каких условиях воспитывались и проживали дети. Также сотрудники ведомства оценят работу органов пожарного надзора и системы профилактики. Будет установлено и насколько своевременно семье окажут меры поддержки.

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, дети росли в благополучной семье. Вот только в момент трагедии малыши почему-то были одни.

– В момент пожара взрослых дома не было, – уточнил источник.

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