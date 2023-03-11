«Их оставили без присмотра»: раскрыты подробности пожара в поселке под Новосибирском, на котором погибли двое детей

В СК раскрыли подробности пожара в поселке Пролетарский под Новосибирском, на котором погибли двое детей. Фото: прокуратура НСО.

11 марта в поселке Пролетарский под Новосибирском загорелся частный двухквартирный дом. В огне погибли двое детей – девочка и мальчик. В Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

– Днем 11 марта загорелась квартира в двухквартирном доме. В огне погибли двое детей, восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик. Предварительно установлено, что взрослые оставили их без присмотра, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники Следкома и МЧС осматривают место ЧП. Изымают предметы и образцы веществ. Назначены судебная и пожарно-технические экспертизы. Они установят причину и источник возгорания.

Для определения причины смерти детей проведут судебно-медицинскую экспертизу.

КП-Новосибирск выяснила, что воспитывались дети в благополучной семье. В момент трагедии взрослых дома не было.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взрослых дома не было»: в поселке Пролетарский под Новосибирском на пожаре погибли двое детей

В поселке Пролетарский под Новосибирском на пожаре погибли двое детей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер