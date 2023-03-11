Уголовное дело возбудили после пожара, на котором погибли двое детей в поселке под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в поселке Пролетарский в Ордынском районе Новосибирской области. В огне погибли двое детей – брат и сестра. Взрослых в момент ЧП в доме не было.

– Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

На месте изъяли вещества и предметы для проведения пожарно-технической и судебной экспертиз. Они установят причину и источник возгорания.

От чего умерли дети, определит судебно-медицинская экспертиза.

Росли ребятишки в благополучной семье. Их мама в момент трагедии была на работе. Соседи отзываются о женщине положительно.

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