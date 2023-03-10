Обвиняемого в незаконной охоте директора новосибирского заказника «Кирзинский» оставили под арестом

Ермолик будет находиться под домашним арестом до 10 мая 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области оставили под арестом директора заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика. Мужчину обвиняют в незаконной охоте.

Судебное заседание состоялось 7 марта. Постановлением Барабинского районного суда Ермолик будет находиться под домашним арестом до 10 мая 2023 года. При этом все возложенные на него запреты сохраняются.

Напомним, 11 декабря 2022 года на территории заказника обнаружили место забоя двух диких животных – косули и лося. В отношении директора охраняемой природной зоны возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

Также Вячеславу Ермолику вменили получение взятки (статья 290 УК РФ). Выяснилось, что он получил деньги за организацию незаконной охоты в заказнике.

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