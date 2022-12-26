Директора новосибирского заказника обвинили в получении взятки за незаконную охоту

Директор заказника получил 60 тысяч рублей взятки за организацию незаконной охоты. Фото: Анастасия Осипова

Директору новосибирского заказника «Кирзинский» предъявили обвинение по статье 290 УК РФ за получение взятки. Это уже второе дело, по которому мужчина проходит обвиняемым.

— По версии следствия, он получил взятку в 60 тысяч рублей за организацию незаконной охоты в заказнике на трех особей сибирской косули, — сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее в отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ за незаконную охоту. На территории «Кирзинского», который входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», было обнаружено место забоя косули и лося. Подозрения в браконьерстве пали на директора заказника и вскоре мужчину задержали.

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