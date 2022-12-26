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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:45

Директора новосибирского заказника обвинили в получении взятки за незаконную охоту

Также он проходит по делу за браконьерство
Надежда КАСЬЯНОВА
Директор заказника получил 60 тысяч рублей взятки за организацию незаконной охоты.

Директор заказника получил 60 тысяч рублей взятки за организацию незаконной охоты.

Фото: Анастасия Осипова

Директору новосибирского заказника «Кирзинский» предъявили обвинение по статье 290 УК РФ за получение взятки. Это уже второе дело, по которому мужчина проходит обвиняемым.

— По версии следствия, он получил взятку в 60 тысяч рублей за организацию незаконной охоты в заказнике на трех особей сибирской косули, — сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее в отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ за незаконную охоту. На территории «Кирзинского», который входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», было обнаружено место забоя косули и лося. Подозрения в браконьерстве пали на директора заказника и вскоре мужчину задержали.

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