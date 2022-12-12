В Новосибирской области по подозрению в незаконной охоте задержали директора заказника «Кирзинский»

Браконьер убил косулю и лося. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора заказника «Кирзинский» в Новосибирской области задержали по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, утром 11 декабря на территории заказника обнаружили место забоя двух диких животных – косули и лося. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части первой статьи 258 УК РФ – «Незаконная охота с причинением крупного ущерба и на особо охраняемой природной территории».

Под подозрением оказался директор заказника «Кирзинский».

− Барабинской межрайонной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты, − отметили в региональной прокуратуре.

Расследование уголовного дела находится под контролем у барабинского межрайонного прокурора.

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