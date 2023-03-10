Уголовное дело возбудили после ДТП, в котором погиб 3-летний мальчик под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ордынском районе. В страшной аварии погибли 3-летний мальчик, 35-летний мужчина, а в реанимацию попали 30-летняя женщина и 5-летний ребенок. Произошло ДТП 9 марта на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

– В пасмурную погоду с осадками в виде снега водитель легкового автомобиля «Хонда Цивик», двигаясь на высокой скорости со стороны Новосибирска по направлению в р.п. Ордынское с 3 пассажирами, совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Лэндкрузер», а также рейсовым автобусом «Кия» с 9 пассажирами, двигавшегося маршрутом «Славгород-Новосибирск», – напомнили обстоятельства ЧП в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование контролируют в прокуратуре Ордынского района.

Ранее КП-Новосибирск писала, что состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

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