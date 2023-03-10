Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Ордынской трассе. Фото: ГИБДД по НСО.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Ордынском районе Новосибирской области. Авария произошла накануне. В ней погибли 35-летний мужчина и 3-летний мальчик. 30-летняя женщина и 5-летний ребенок попали в реанимацию.

– Состояние пострадавших тяжелое и крайне тяжелое, – сообщили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что водитель «Хонды Цивик» ехал по трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар со стороны Новосибирск в направлении рабочего поселка Ордынское. На 66 км автодороги он не справился с управлением, столкнулся с внедорожником, ехавшим на встречу и рейсовым автобусом.

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