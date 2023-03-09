Пили, воровали и обманывали: владелец ферм под Новосибирском, где массово погиб скот из-за голода, обвинил во всем работников

На ферме в селе Новые Решеты погибло около 400 коров. Фото: прокуратура НСО

На двух фермах в селах Новые Решеты и Шайдурово под Новосибирском за последние полгода от холода и голода погибло около 500 коров. Принадлежали оба коровника одной компании с Алтая. По словам ее представителя Михаила Переверзева, на ферме в Новых Решетах было все необходимое, чтобы коровы хорошо перезимовали. В падеже скота он обвинил работников, однако халатность компании также признает.

— По факту это все-таки наша халатность, скажем так, в том числе и руководителя, который своевременно не проверил, не посмотрел обстановку на хозяйстве, а доверился людям на местах, — сообщили Переверзев в беседе с Сибкрай.ru.

Он пояснил, что об отсутствии кормов на зиму головной офис узнал только в ноябре 2022 года, однако тревожные звоночки появились уже в сентябре, когда с фермы перестали поступать отчеты.

— Где-то в конце сентября по надоям перестали подаваться данные. Я тут же связался с руководителями на местах. Оказалось, все доярки ушли в запой и доить коров некому. Я задал вопрос, как прошло лето: как у нас с кормами, как с выпасом скота. Потому что информация доносилась, что есть проблемы. На что мне пояснили, что трудности возникают, но в сельском хозяйстве по-другому никак, потому что очень большая проблема с кадрами. Но в целом скот все лето пасся, корма заготовлены. Грубо говоря, что все эти слухи — это наговоры, — пересказал разговор Михаил Переверзев.

Комиссию на ферму направлять не стали — поверили на слово. А в ноябре начался массовый мор, и грянул скандал.

По словам Переверзева, сейчас ситуацию удалось стабилизировать и падеж остановился. Коровы начали постепенно набирать в весе и пошел отел.

Напомним, что уголовное дело из-за жестокого обращения с животными возбудили в конце ноябре после первой прокурорской проверки в селе Новые Решеты. На тот момент была зарегистрирована смерть 37 коров. За зиму ситуация ухудшилась. По последним подсчетам от голода погибло уже около 400 коров. На ферме в Шайдурово — около 70 животных.

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