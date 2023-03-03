В селе под Новосибирском от голода погибли 400 коров: свалка из трупов пугает жителей

Коровы начали массово умирать из-за голода. Фото: прокуратура НСО.

В Кочковском районе Новосибирской области в селе Новые Решеты погибли 400 коров. Они жили на ферме у частного предпринимателя.

Сообщения о море стали появляться еще в конце 2022 года, с началом первых заморозков. За три с лишним месяца картина стала ужасающей: погибли 400 животных. Сейчас на месте некогда процветающего хозяйства сплошной скотомогильник: груды наваленных друг на друга трупов, которые никто не спешит убирать. Местные жители шокированы этой свалкой и с ужасом думают, во что она превратится по весне.

В администрации Новорешетовского сельсовета рассказали, что животные массово гибнут в ООО «Покровское».

- Животные погибли, потому что не было заготовлено достаточно еды на зиму. Администрация помогала как могла: искала, у кого можно купить корм, как доставить, - рассказала КП-Новосибирск глава сельсовета Ирина Кулагина. В администрации пояснили, что в последнее время предприниматель перестал выходить на связь.

Местные жители рассказали, что фермер, разводивший коров, обанкротился, поэтому ничего не мог сделать с животными, в том числе продать.

- Это фермер с Алтая. Он проходит сейчас процедуру банкротства, а потому продать животных не может, хоть и кормить их нечем. Было около 700 коров, сейчас осталось примерно 300. Он и с Ордынским районом связан, там тоже полмесяца назад массовый мор начался. А сейчас он уехал в Барнаул, - поделился с КП-Новосибирск местный житель Олег Полянский.

В региональном управлении ветеринарии отметили, что пока гибель животных людям ничем не угрожает. Ситуация находится на контроле правительства Новосибирской области и федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

- Когда стало известно о массовой гибели этих животных, специалисты государственной ветеринарной службы управления ветеринарии провели отбор проб. Лабораторные исследования показали, что инфекционные заболевания, которые могут привести вред людям и окружающей среде, отсутствуют. Гибель животных связана с ненадлежащим уходом и содержанием - проще говоря, с бескормицей: предприниматель содержал их в неподходящих условиях. Сегодня в режиме онлайн было проведено заседание чрезвычайной комиссии под председательством заместителя губернатора Сергея Николаевича Семки. Было принято решение об экстренных мероприятиях по ликвидации свалки павших животных, чтобы не допустить распространения заболеваний, - прокомментировал КП-Новосибирск Юрий Шмидт.

Тем временем в отношении горе-фермера уже возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Сейчас проводится расследование. А прокурор Кочковского района внес представление немедленно убрать павший скот, прежде чем не стало слишком тепло и в селе не началась эпидемия.

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