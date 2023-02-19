Жители села Шайдурово под Новосибирском спасают коров, брошенных на голодную смерть

Жители села сами привозят сено погибающим от голода коровам. Фото: кадр из видео

В селе Шайдурово в Новосибирской области местные жители пытаются своими силами спасти стадо коров, оставленных фермером на голодную смерть. По словам главы Ордынского района Олега Орла, были найдены истощенные трупы 73 животных, всего у фермера было 160 голов. Сколько еще тел замученных голодом коров может быть под снегом неизвестно.

— Эта ситуация началась еще с осени. Хозяйство, которое находится на территории Шайдуровского сельсовета, выкупило коров у конкурсного управляющего. В сельсовете у них нет ни земли, ничего. Коров держали в заброшенных коровниках, не заготовили для них корм, — рассказывал КП-Новосибирск Олег Орел ранее. — С осени мы с Министерством сельского хозяйства, полицией, прокуратурой пытались добиться того, чтобы собственник нормально содержал животных. Так как корма у них не были заготовлены, мы вызвались помочь с этим.

Предприниматель так и не принял никаких мер, а с наступлением января животные начали массового гибнуть от холода. Как рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией, жители села пытались растащить коров по домам, чтобы не дать им умереть голодной смертью, но собственник пресёк все попытки. Тогда жители начали сами таскать животным сено и соль, чтобы хотя бы так помочь им.

Напомним, что было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ситуацию взяли под контроль областная прокуратура и Россельхознадзор.

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