Дело депутата Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика под Новосибирском, пересмотрят 20 марта

Повторный суд назначен на 20 марта. Фото: стоп-кадр/ личный архив

Пересмотр дела депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске, состоится 20 марта в местном районном суде. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональной прокуратуре.

— По делу были проведены дополнительные экспертизы. Суд рассмотрит дело повторно 20 марта, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло осенью прошлого года. Мамонтов на Toyota RAV 4 сбил ребенка во дворе дома, а потом уехал с места аварии. Мальчику он никак не стал помогать и даже не вызвал скорую. Ребенок получил множественные ушибы, а также перелом седалищной кости. В полицию депутат сдался сам. Мамонтов выплатил матери мальчика миллион в качестве компенсации, и суд закрыл дело из-за примирения сторон. Однако прокуратуру это не устроило.

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