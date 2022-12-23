Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела экс-депутата, сбившего мальчика в Новосибирской области

Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела 67-летнего экс-депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика .Фото: стоп-кадр/ личный архив

Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела 67-летнего экс-депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске. Суд закрыл дело в связи с примирением сторон, но ведомство это не устроило.

— Представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного в связи с примирением сторон, поскольку, подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска, — пояснили в областной прокуратуре. — Суд удовлетворил ходатайство, но татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда и внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение.

Апелляцию вскоре рассмотрит Татарский районный суд.

Напомним, случилось ДТП 30 октября. 6-летний мальчик вышел во двор, чтобы найти сбежавшую кошку, но возле дома его сбила Toyota RAV 4. Сергей Мамонтов, находившийся за рулем, даже не вызвал ребенку скорую помощь. Мальчик получил ушибы и перелом седалищной кости, виновник аварии вскоре сам сдался полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Мамонтов уже выплатил миллион рублей компенсации матери мальчика.

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