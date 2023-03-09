В Новосибирской области восстановили электричество после крупной аварии

В Новосибирской области вернули электричество после крупной аварии.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области устранили последствия аварии от сильных порывов ветра 8 марта. Электричество восстановили накануне в 21:50, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону.
Всего от порывов ветра без света оставались 14 тысяч жителей региона. Аварию устраняли 11 бригад, 40 человек и 12 единиц техники. К вечеру электроснабжение было восстановлено.
Напомним, голубая вспышка промелькнула над левым берегом рано утром 8 марта. Вспышка длилась около 5 секунд, сопровождалась ударом и довольно громким гулом, а потом пропало электричество.
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