В Новосибирской области восстановили электричество после крупной аварии

В Новосибирской области вернули электричество после крупной аварии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области устранили последствия аварии от сильных порывов ветра 8 марта. Электричество восстановили накануне в 21:50, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону.

Всего от порывов ветра без света оставались 14 тысяч жителей региона. Аварию устраняли 11 бригад, 40 человек и 12 единиц техники. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

Напомним, голубая вспышка промелькнула над левым берегом рано утром 8 марта. Вспышка длилась около 5 секунд, сопровождалась ударом и довольно громким гулом, а потом пропало электричество.

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