Штормовой ветер оставил без электричества 14 тысяч жителей Новосибирской области

Ветер оставил без электричества около 14 тысяч жителей региона. Фото: АО РЭС

Штормовой ветер, обрушившийся на Новосибирскую область 8 марта, оставил без электричества около 14 тысяч жителей региона. По сообщению АО «РЭС», под отключения попали несколько населенных пунктов Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского, районов Новосибирской области; левый берег Новосибирск, Первомайский район и город Обь.

- Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, - пояснили в АО «РЭС».

К обеду электричество вернулось только в некоторые населённые пункты. На данный момент без света остается еще около 14 тысяч человек. Напомним, что в области накануне объявили штормовое предупреждение из-за штормового ветра.

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