Это молния? Над двумя районами Новосибирска заметили странную вспышку

Яркая вспышка осветила небо на несколько секунд. Фото: кадры из видео «АСТ-54 Black»

Жители Новосибирска рано утром 8 марта заметили странную вспышку над Ленинским и Первомайским районами города. По словам очевидцев, ярко-голубая вспышка осветила небо всего на несколько секунду и сопровождалась грохотом. О странном явлении люди рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— В Ленинском районе в 3:10 такая вспышка была, длилась около 5 секунд, сопровождалась довольно громким гулом.

— На Первомайке была замечена ярко-голубая вспышка, сегодня в 4:16, которая сопровождалась ударом и отключением электричества.

— Была вспышка в Ленинском районе. Думала, просто салюты пускают, — поделились очевидцы.

Мнения людей о том, что это может быть, разделились. Одни считают, что это была снеговая гроза — очень редкое явление, которое в Новосибирской области было зафиксировано всего трижды. Другие думают, что закоротило что-то на подстанциях, поэтому и отключали сегодня электричество.

Напомним, что в Новосибирске и области несколько районов и населенных пунктов остались без света. Из-за аварий, вызванных непогодой, электричество отключили у 14 тысяч жителей. Под отключение также попали левый берег и Первомайский район.

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