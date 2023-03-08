Жительница Новосибирска поблагодарили девушку-водителя праздничного такси за подарки к 8 Марта

Во время поездки сибирячка получила тюльпан и открытку. Фото: предоставлено читателем

Жительница Новосибирска поблагодарили девушку-водителя праздничного такси за цветы и открытку в честь 8 Марта. По словам девушки, это была ее лучшая поездка на работу. А девушка-таксист — лучший водитель города.

— Мне попалось такси, украшенное плакатами, с милой девушкой водителем Людмилой. Она подарила мне в честь праздника тюльпанчик и открыточку. Спасибо за море эмоций! — поделилась сибирячка с КП-Новосибирск.

Напомним, Людмила Ожанская — водитель праздничного такси курсировала по Новосибирску на украшенном к Международному дню автомобиле 7 и 8 марта. Ранее девушка провела аналогичную акцию во время новогодних праздников.

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