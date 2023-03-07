В Новосибирске девушка-водитель праздничного такси приготовила сюрпризы для пассажирок к 8 марта

В Новосибирске будет курсировать мартовское такси. Фото: предоставлены Людмилой Ожанской.

В Новосибирске с 7 по 8 марта будет курсировать украшенное праздничное такси в честь Международного женского дня. Акцию организовала таксист Людмила Ожанская, которая на новогодних праздниках надела шубу Деда Мороза и прославилась тем, что дарила символ года на удачу пассажирам.

– Пассажиркам буду дарить тюльпан и открытку, – рассказала КП-Новосибирск Людмила Ожанская.

Людмила украсила свой автомобиль и будет дарить подарки пассажирам. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской.

Кроме того, Людмила украсит свой автомобиль тематическими плакатами к 8 марта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как пассажиры реагируют на праздничное такси, и влияет ли это на рейтинг.

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