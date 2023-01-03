«Возьми зайку на удачу»: девушка-водитель такси прославилась, делая подарки пассажирам

Людмила одевает костюм Деда Мороза. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской

Людмиле Ожанской 30 лет, последние три года она работает в такси. До этого девушка пробовала себя и кондуктором, и продавцом, но крутить баранку ей пришлось больше по душе.

В канун Нового года Людмила запустила своеобразную акцию. Украсила салон, как новогоднюю елку, а сама оделась в красную шубу Деда Мороза. Каждому пассажиру вручала после поездки приятный сувенир - зайку. Слава о снегурочки за рулем тут же облетела соцсети.

На панеле – мишура. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской

- Вообще это идея мужа, он у меня работает водителем автобуса и каждый год украшает его. В этот раз и я решила украсить авто. Повесили на машину гирлянду, шарики к потолку. 1 января я зашла в магазин и думала, что куплю конфет для пассажиров. Потом взгляд упал на брелки с зайками, и я решила взять их, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Ожанская.

Вместо конфет – зайки. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской

Людмила высыпала сувениры для пассажиров в подлокотник авто и написала записку: «Возьмите одного зайку. Он принесет удачу в 2023 году».

Взять подарок может каждый. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской

- Люди все реагируют восторженно. Нравится им праздничная атмосфера. Кто-то шоколадкой в ответ может угостить. Мелочь, а приятно, - рассказывает девушка.

Новость о необычной новогодней акции разлетелась по всему интернету. Под постами собрались тысячи лайков и комментариев. Но нашлись и недовольные. Коллеги по цеху начали высказывать свои недовольства, мол, сейчас девушка избалует пассажиров, а им потом терпи недовольства.

Людмила украсила потолок шариками. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской

- Есть много водителей, украшающих свои машины, хотя бы элементарно мишурой. У моего соседа по дому вообще звезда на автомобиле горит. Это личное дело каждого создавать настроение или нет, - отвечает недовольным Людмила. – Даже хамоватые пассажиры садятся, начинают ругаться, а видят кругом красоту и извиняются.

По словам женщины, на чаевые и рейтинг украшение салона не повлияло. Да это и не главное. Важно, чтобы поездка прошла гладко и пассажиру было уютно. Ну и в следующем году Людмила обязательно повторит новогоднюю акцию.

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