Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернется на Землю 9 марта 2023

Анна Кикина вскоре должна будет вернуться на Землю. Фото: https://vk.com/spacex

Космонавт из Новосибирска и единственная на данный момент женщина в российском сегменте МКС Анна Кикина вскоре должна будет вернуться на Землю. Как сообщили в Роскосмосе, корабль должен будет приземлиться 9 марта. Она пробыла в космосе около пяти месяцев.

— Подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле crew dragon (миссия crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта — тренировка в пневмовакуумных штанах «Чибис-М», создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, примерка костюма профилактики ортостатической неустойчивости oig, — сообщили в Роскосмосе.

Сейчас она уделяет много времени тренировкам и готовится к расстыковке. А еще постепенно готовит дела к передаче космонавту Андрею Федяеву, который сменит ее.

Напомним, в космос Анна отправилась в октябре 2022 года. Уроженка Новосибирска стала единственной женщиной-космонавтом в современном отряде Роскосмоса. В эту экспедицию Анна Кикина отправилась по программе МКС Роскосмос и nasa. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они однозначно существуют!»: кто такая Анна Кикина, улетевшая на МКС, и верит ли она в инопланетян

Очаровательная спасательница из Новосибирска Анна Кикина отправилась в космос. «Комсомольская правда» решила сравнить ее с первой женщиной-космонавтом (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер