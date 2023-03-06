В администрации Новосибирского района подтвердили информацию о 14-летнем подростке, который покончил с собой в лесу

В районной администрации подтвердили смерть ребенка в лесу. Фото: Стоп-кадр из видео АСТ-54.

В Новосибирской области расследуют дело о гибели 14-летнего подростка, который покончил с собой в лесу в Верх-Туле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новосибирского района.

– Идёт следствие, с семьëй работают специалисты, – уточнили в администрации.

Напомним, мальчика нашла мертвым группа школьников. У ребенка несколько лет назад умерла мама.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что информацию о смерти мальчика подтвердили в школе, где он учился.

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