«У него умерла мама, он переживал»: что известно о подростке, найденном мертвым в лесу под Новосибирском

Труп подростка обнаружили в лесу. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В селе Верх-Тула Новосибирской области обнаружили погибшим 14-летнего подростка. Тело нашла в лесу группа школьников. По предварительной информации, рядом с мальчиком была предсмертная записка. КП-Новосибирск пообщалась со знакомыми погибшего и узнала, что могло привести к трагедии.

Выяснилось, что подросток учился в 9 классе.

− Насколько мне известно, это произошло в субботу, 4 марта. Я одним из первых получил информацию об этом мальчике, ведь его нашли мои друзья. Они сообщили полиции, потом скинули мне и другим видео с места. Я сначала не поверил, но потом это действительно оказалось чудовищной правдой. У мальчика несколько лет назад умерла мама, он переживал, скорее всего это и было переломным моментом. Девочка из его параллели говорила, что его никто не унижал, у него были друзья, − рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Также КП-Новосибирск связалась с местной жительницей Татьяной, сын которой учился в одной школе с погибшим. По словам женщины, сейчас ходит много слухов о трагедии.

− У них в Вотсапе есть группа классная. В родительском чате пишут, что мальчик не дошел до школы. При этом мой сын утверждает, что они вместе были на уроке географии. По субботам у них география, подготовка к ОГЭ, поэтому они виделись на уроке, и после разошлись по домам, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Татьяна. − То есть уже даже в наших чатах информация расходится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber