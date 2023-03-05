В лесу под Новосибирском обнаружили тело 14-летнего подростка

Тело 14-летнего подростка обнаружили в селе Верх-Тула Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Тело 14-летнего подростка обнаружили в селе Верх-Тула Новосибирской области. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Труп нашли в лесу сверстники погибшего. Подростки наткнулись на него в субботу, 5 марта.
− Наша подписчица рассказывает, что он жил с отцом и бабушкой, а его мама умерла четыре года назад, − говорится в публикации.
По предварительной информации, у погибшего нашли предсмертную записку.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по НСО. Там пообещали уточнить информацию. В СК же давать какие-либо комментарии отказались.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер