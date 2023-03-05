«Никакой записки не было»: директор школы прокомментировала гибель 14-летнего подростка под Новосибирском

Директор попросила перестать распространять информацию о смерти подростка. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Женщина, имя и фамилия которой совпадают с данными директора одной из школ в Верх-Туле, прокомментировала гибель 14-летнего подростка. Свое сообщение она оставила под постом о смерти несовершеннолетнего в группе «АСТ-54».

− Обращаюсь ко всем с просьбой прекратить распространять эту информацию. Ведется следствие. Что произошло − неизвестно, но никакой записки [предсмертной – прим. ред.] не было. Прошу проявить сочувствие к семье и детям, − написала сибирячка.

Женщина добавила, что абсолютно все – педагоги, родители и друзья погибшего, тяжело переживают утрату.

Напомним, тело подростка обнаружила в лесу группа школьников. Труп нашли в субботу, 4 марта. При этом ходили слухи, что у мальчика при себе была записка.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, что известно о подростке, найденном мертвым в лесу под Новосибирском.

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