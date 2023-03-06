В Новосибирске один пострадавший остаётся в больнице после трагедии на Линейной, 39

В Новосибирске один пострадавший при взрыве на Линейной до сих пор находится в больнице. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске в больнице остаётся последний пострадавший в трагедии на Линейной, 39. Об этом в понедельник, 6 марта, на оперативном совещании в правительстве региона рассказал начальник главного управления МВД России по Новосибирской области Виктор Орлов.

– В медицинском учреждении остаётся один человек, – доложил глава регионального МЧС.

Изначально после взрыва в больницы региона попали 9 человек. Одна из пострадавших скончалась во время восстановления после тяжёлой операции на позвоночник.

Напомним, количество жертв трагедии на Линейной на данный момент составляет 15 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber