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НовостиПроисшествия6 марта 2023 5:00

В Новосибирске один пострадавший остаётся в больнице после трагедии на Линейной, 39

Погибших всего 15
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске один пострадавший при взрыве на Линейной до сих пор находится в больнице.

В Новосибирске один пострадавший при взрыве на Линейной до сих пор находится в больнице.

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске в больнице остаётся последний пострадавший в трагедии на Линейной, 39. Об этом в понедельник, 6 марта, на оперативном совещании в правительстве региона рассказал начальник главного управления МВД России по Новосибирской области Виктор Орлов.

– В медицинском учреждении остаётся один человек, – доложил глава регионального МЧС.

Изначально после взрыва в больницы региона попали 9 человек. Одна из пострадавших скончалась во время восстановления после тяжёлой операции на позвоночник.

Напомним, количество жертв трагедии на Линейной на данный момент составляет 15 человек.

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