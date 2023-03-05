«Редановцы» вернулись? В Новосибирске полиция задержала подростков в ТЦ «Аура» и «Галерея»

Полиция нагрянула в торговые центры «Аура» и «Галерея». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 5 марта, полиция нагрянула в торговые центры «Аура» и «Галерея». Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», правоохранители массово задерживали подростков.

− В ТЦ наблюдалось большое скопление подростков, одетых во все черное, − рассказали очевидцы.

В итоге несовершеннолетних поместили в автозаки и увезли. Не исключено, что речь идет о членах группировки «ЧВК Редан». Одной из особенностей их внешнего вида как раз является черная одежда.

Хотя ранее организатор движения «Редан» в Новосибирске распустил группировку после прошлого инцидента в ТРЦ «Галерея».

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