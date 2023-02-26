Завалы разбирали весь день.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Дом на Линейной разделили на две части в «Яндекс. Картах». Обновление появилось на сервисе совсем недавно.
Разделение находится в той части, где взорвался подъезд.
Дом разделен на две части. Фото: скриншот из сервиса "Яндекс карты"
Напомним, что трагедия в доме на улице Линейной, 39 произошла 9 февраля. В одной из квартир взорвался газ. Недавно число жертв выросло до 15 человек. Умерла Айнажыл Калмурзаева. У нее остались сестра, муж и двое сыновей.
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