Завалы разбирали весь день. Фото: Анна ПАШАГИНА

Дом на Линейной разделили на две части в «Яндекс. Картах». Обновление появилось на сервисе совсем недавно.

Разделение находится в той части, где взорвался подъезд.

Дом разделен на две части. Фото: скриншот из сервиса "Яндекс карты"

Напомним, что трагедия в доме на улице Линейной, 39 произошла 9 февраля. В одной из квартир взорвался газ. Недавно число жертв выросло до 15 человек. Умерла Айнажыл Калмурзаева. У нее остались сестра, муж и двое сыновей.

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