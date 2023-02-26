Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 февраля 2023 15:41

Дом на Линейной разделили на две части в «Яндекс. Картах»

Трагедия произошла 9 февраля
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Завалы разбирали весь день.

Завалы разбирали весь день.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Дом на Линейной разделили на две части в «Яндекс. Картах». Обновление появилось на сервисе совсем недавно.

Разделение находится в той части, где взорвался подъезд.

Дом разделен на две части. Фото: скриншот из сервиса "Яндекс карты"

Дом разделен на две части. Фото: скриншот из сервиса "Яндекс карты"

Напомним, что трагедия в доме на улице Линейной, 39 произошла 9 февраля. В одной из квартир взорвался газ. Недавно число жертв выросло до 15 человек. Умерла Айнажыл Калмурзаева. У нее остались сестра, муж и двое сыновей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber